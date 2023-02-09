Такие бронированные машины не слишком маневренные, зато они выдерживают прямое попадание танка.

Угледар - город, который постоянно штурмуют. Обстрелы слышны за десятки километров от линии боевого соприкосновения. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Журналисты засняли, как на подмогу бойцам под Угледаром едут наши защитники на американских бронированных машинах MaxxPro. Такие здесь уже воюют, 68-я егерская бригада возит своих бойцов на боевые выходы именно на таких броневиках. Отмечается, что кабина выдерживает прямой удар танка.

Один из плюсов такой иностранной помощи, говорит командир подразделения, это то, что противника может напугать лишь внешний вид. Среди минусов - не очень маневренный, слишком заметный, поэтому россияне стараются выпускать по такой машине все имеющиеся средства.

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"Было такое, что попал заряд танка, и личный состав выживал, но транспортное средство было повреждено", — говорит боец.

Справка. International MaxxPro (M1224) — американский колесный бронетранспортер с защитой от мин и засад. Разработанный компанией Navistar Defense вместе с израильской компанией Plasan Sasa Ltd, которая производит защиту корпуса.

Защита MaxxPro соответствует критериям программ MRAP Корпуса морской пехоты США и MMPV армии США.

В первой половине августа 2022 года в социальных сетях были распространены фото и видео использования этих бронеавтомобилей украинскими военными.

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