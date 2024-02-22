Власти РФ хотят оправдать большие потери в войне и снижение стандартов жизни как результат прямого конфликта с Западом, хотя на самом деле война ведется против Украины, отметили в британской разведке.

Российская Федерация пытается настроить россиян внутри страны на то, что война в Украине продлится еще долго.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. Разведка обратила внимание, что 14 февраля 2024 года спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что хотя "специальная военная операция" начиналась как военная операция против Украины, со временем она приняла форму войны против коллективного Запада". Песков добавил, что "это война, когда страны коллективного Запада во главе с США непосредственно вовлечены в конфликт".

В этой связи, разведка отметила, что "это в целом соответствует тенденции в российской официальной риторике, которая стремится оправдать продолжительность конфликта и масштабы российских потерь из-за изображения войны как прямого конфликта с Западом".

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Также Песков продолжал признавать, что "специальная военная операция "может длиться немного дольше, но это не может изменить течения вещей". Разведка отмечает, что "это составляет часть российского официального нарратива, который, почти наверняка, направлен на то, чтобы настроить местное население на долгосрочный конфликт и связанное с ним снижение уровня жизни в стране, одновременно обеспечивая уверенность в окончательной российской победе".

Полномасштабная война в Украине продолжается - какие новости сейчас стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, ранее американский телеканал CNN со ссылкой на данные американской разведки и мнения американских политиков заявлял, что война России против Украины продлится минимум два года даже, если США полностью остановят поддержку Киева после победы Дональда Трампа на выборах.

В краткосрочной перспективе Украина продержится и без оружия от США, но Россия имеет время на увеличение военного производства.

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