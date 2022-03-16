Starstreak - британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низко летящих вертолетов и самолетов противника.

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Вооруженным силам Украины высокоскоростных переносных зенитно-ракетных комплексов STARStreak.

Об этом сообщает BBC.

"Мы их поставляем. Они отправятся на театр военных действий", - сказал Уоллес.

Ранее он уже анонсировал передачу этого вооружения и уточнял, что "это остается в рамках определения оборонительного оружия, но позволяет украинским силам лучше защищать свое небо".

Уоллес не уточнил количество переданных STARStreak.

По словам Уоллеса, Британия уже поставила Украине 3615 единиц противотанкового оружия, а также вскоре поставит небольшую партию противотанковых ракет Javelin.

Starstreak - британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низко летящих вертолетов и самолетов противника.

Starstreak считается самой быстрой в мире ракетой класса "земля-воздух" малой дальности. ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 5 км.

Как писал УНИАН, сегодня вечером президент Джо Байден сообщил, что США в ближайшее время передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд она включает 800 систем ПВО и 9 тыс. противотанковых комплексов, беспилотники, 7 тыс. единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов к ним.

Сообщается, что Украине поставят американские БПЛА-камикадзе Switchblade 300 и Switchblade 600. Они предназначены для поражения как техники, так и пехоты.

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