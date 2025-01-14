По словам майора, эти группы противника движутся отдельно.

После того, как россияне ввели в бой военных КНДР, в Курской области возросло количество их штурмов. Украинские бойцы уже приобрели опыт, как различить, какая именно группа движется в сторону их позиций.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира аэромобильного батальона 95 бригады ДШВ, майор Антон Захарчук. По его словам, обычно группы северокорейских и российских солдат действуют отдельно. Бойцы ВСУ научились различать их еще на подходах к своим позициям:

"Когда движутся северокорейские военные и мы наносим огневое поражение - они продолжают движение. Был случай, когда в первого залетает FPV- дрон, а остальные продолжают движение, просто переступая через него. Российские военные наоборот, если по ним наносится огневое поражение, обычно движутся на откат".

По словам Захарчука, в штурмах, во время которых взяли в плен северокорейского военного, действовал не смешанный с россиянами отряд. Это были исключительно северокорейские воины, которых обычно россияне применяют для ведения пеших штурмов. При этом российские военные действуют в качестве групп закреплений или усиления.

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"Противнику были нанесены потери из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. После боя была проведена детальная разведка и обнаружен один противник вблизи наших позиций. Соответственно, было принято решение взять его в плен. Военный оказался из КНДР, был ранен. Его эвакуировали с поля боя и оказали медицинскую помощь", - добавил он.

Солдаты КНДР на войне

Как сообщал УНИАН, потери северокорейских солдат в войне против Украины продолжают расти. По данным разведки Южной Кореи, они уже достигают около трех тысяч военных.

На днях украинский президент сообщил, что Силы спецопераций взяли в плен двух военных из КНДР. В Службе безопасности Украины рассказали, что оба пленных дали почти идентичные показания.

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