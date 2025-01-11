Если Украина потеряет Курщину, 60 тысяч россиян пойдут в большое наступление, - WP

Под угрозой окажется приграничная Сумская область, которая граничит с Курщиной.

Если Украина потеряет контроль над захваченной частью Курской области, Россия пойдет в масштабное наступление и может захватить больше территории, в частности Сумскую область, которая граничит с Курщиной, пишет The Washington Post.

Ситуация под Курском демонстрирует эскалацию напряжения между Россией и Украиной, которая обостряется накануне инаугурации Дональда Трампа. Конфликт в регионе стал важной частью более широкой борьбы, где обе стороны стремятся улучшить свои позиции перед возможными мирными переговорами.

Украинские войска начали контратаку в регионе в минувшие выходные, пытаясь вернуть часть территории, которую они сначала захватили прошлым летом, а затем потеряли. Но почти через неделю новой операции под Курском, кажется, не было достигнуто прогресса. Вместо этого РФ также пошла в наступление.

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"Это были тяжелые дни. Россияне атаковали с разных направлений одновременно. Некоторые из них им удалось. ... Они пересекли границу с Украиной в нескольких точках, но нам удалось отбить позиции", - сказал украинский военный, который находится в регионе, рассказывая о первых днях контратаки на условиях анонимности из-за деликатности операции.

Постоянная сосредоточенность Украины на Курске указывает на то, насколько важным для Киева является удержание этой территории, особенно учитывая, что предстоящий приход Трампа может усилить давление на обе стороны, чтобы они садились за стол переговоров. Издание пишет

"Украинские официальные лица также предупредили, что если их войска отступят через границу, 60 000 военных, которые, по словам Киева, развернула Россия, последуют за ними в Украину и займут больше территории".

Издание пишет, что для Украины Курск является символом ее способности к контратакам, ведь именно здесь удалось осуществить единственное значительное продвижение за прошлый год. Эта территория важна как в военном, так и политическом смысле: ее потеря будет означать ослабление украинских позиций в любых дипломатических инициативах. Украинские военные пытаются удержать регион, несмотря на значительное давление со стороны российских сил. Контратаки позволяют несколько стабилизировать ситуацию, но доминирование России в ресурсах и численности усложняет эту задачу.

Россия, в свою очередь, использует все доступные средства для возвращения региона, включая привлечение северокорейских войск. Их тактика "волн пушечного мяса" заключается в массированных штурмах, часто без учета потерь, что создает новые вызовы для украинской обороны. Эти войска действуют иначе, чем российские подразделения, продолжая наступление даже в условиях значительных потерь. Привлечение северокорейцев позволяет России сохранять собственный человеческий ресурс для других операций, в то же время это свидетельствует о трудностях с комплектованием российских подразделений.

"Похоже, что северокорейские солдаты действуют с совершенно другим мышлением и подходом, чем российские войска. Они очень свежие. Когда россияне штурмуют наши позиции и несут потери, они отступают. Но северокорейцы просто продолжают двигаться вперед", - рассказал военнослужащий 8-го полка спецопераций Олег.

Политический контекст операции не менее важен. Ожидание инаугурации Трампа создает дополнительное давление на обе стороны. Украина стремится продемонстрировать свою силу, чтобы обеспечить поддержку в условиях международного диалога. Россия, имея преимущество, менее заинтересована в быстрых изменениях и может использовать эту ситуацию для дальнейшего укрепления своих позиций.

Однако привлечение северокорейских военных также создает определенные проблемы для России. Недоразумения между различными подразделениями и сложности коммуникации дают украинским войскам возможность проводить точечные контратаки. Несмотря на это, массированные удары российских сил продолжают создавать серьезное давление на украинские позиции.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, 5 января ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области к северо-востоку от Суджи. По данным американского Института изучения войны, украинские силы достигли тактических успехов, продвинувшись в ряде населенных пунктов.

Также мы рассказывали, что российские военблогеры завыли после начала украинской контратаки в Курской области. Они в частности жаловались на то, что украинцы накрыли весь район мощными системами радиоэлектронной борьбы, из-за чего большинство российских дронов оказались бесполезными.

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