Где и когда состоялась успешная атака не уточняется.

Группа аэроразведки специального подразделения Kraken Главного управления разведки Министерства бороны Украины мощно уничтожила оккупантов.

На видео попало, как бойцы прицельно сбрасывают с дронов осколочные боеприпасы на захватчиков. Кадры опубликовали в Telegram спецподразделения Kraken.

На видео видно, как российские оккупанты перемещаются по местности, а с дрона летят ВОГи. Интервенты убегают, пытаются спрятаться в посадке, но у них ничего не получается. Некоторые из них даже пытались стрелять, чтобы спастись, но бойцы Кракена оказались сильнее.

Видео дня

Отметим, что где и когда было снято это видео военные не уточняют.

Война в Украине: последние новости с фронта

По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники за прошедшие сутки отбили более 90 атак российских оккупантов. Противник не оставляет попыток захватить город-крепость Бахмут, где постоянно продолжаются позиционные бои.

Россияне сосредоточили основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях фронта.

За минувшие сутки уничтожено 980 российских захватчиков. Общие потери достигли 161 520 человек.

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