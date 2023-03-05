"Щупальцы" Кракена оказались достаточно длинными.

Украинские бойцы делают все, чтобы защитить нашу страну. В воскресенье, 5 марта, в Брянской области Российской Федерации с помощью дрона уничтожили автономную башню наблюдения.

Так, отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины спецподразделение Kraken при помощи дрона-камикадзе снесли автономную башню наблюдения "Гренадер" в Брянской области РФ.

На обнародованных кадрах видно, как дрон врезался в башню, после чего произошел взрыв. Вероятно, украинские бойцы сделали наблюдательный пост россиян непригодным для использования в ближайшее время.

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Стуация на фронте по состоянию на 5 марта - что известно

Украинские летчики нанесла 10 ударов по местам дислокации российских войск и техники. В свою очередь захватчики нанесли 23 авиа и четыре ракетных удара, а также более 20 раз ударили из РСЗО. Основные усилия оккупанты сосредоточили на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

По словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Алексея Дмитрашковского, что россяине пытаются найти "щель" между Марьинкой и Авдеевкой.

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