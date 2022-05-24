Они войдут в новый пакет военной помощи для нашей страны.

Канада готовится отправить Украине очередной пакет военной помощи. В него войдут 20 тысяч снарядов калибра 155 мм. Они предназначены для гаубиц M777 американского производства, которые ранее передали нашей стране западные партнеры.

О новой военной помощи для Украины объявила министр обороны Канады Анита Ананд во время выступления во вторник, 24 мая.

"Сегодня я объявляю об очередном пакете канадской военной помощи Украине. Я могу подтвердить, что Канада закупила более 20 тыс. 155-миллиметровых снарядов", — сообщила Ананд.

Министр обороны подчеркнула, что снаряды предназначены для гаубиц М777, которые были ранее отправлены в Украину. Свежий пакет военной помощи от Канады планируют доставить в ближайшее время.

Напомним, гаубицы М777 передавали нашей стране разные государства. Больше всего этих орудий приехало из США. По состоянию на 9 мая Штаты доставили почти все обещанные гаубицы и снаряды к ним. Канада тоже поделилась с Украиной несколькими гаубицами, как и Австралия. По данным Пентагона, M777 помогли ВСУ совершить контрнаступление на Харьковщине.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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