МО США считает, что Украина сейчас нуждается в другом вооружении.

Украина нуждается в дальнобойной артиллерии для боев за Донбасс.

Об этом на брифинге рассказал представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос, почему прекращены публичные дискуссии о передаче Украине истребителей МиГ-29.

"Сейчас из-за того, что происходит на Донбассе, я думаю, одна из причин, по которой вы мало об этом слышите, заключается в том, что Донбасс — это артиллерийский бой с дальним огнем. Итак, одна из вещей, о которых мы говорили с союзниками и партнерами, - это их артиллерийские системы, некоторые из которых более знакомы украинцам, некоторые из них не так знакомы, как наши собственные М-777. Но мы все еще обсуждаем с союзниками и партнерами такие возможности", - отметил Кирби.

По его словам, "украинцы продолжают упорно вести огонь на дальние дистанции": "Итак, мы работаем и помогаем им получить, знаете ли, системы, которые помогают им с дальним огнем".

23 мая пройдет вторая встреча министров обороны 40 стран в онлайн-формате, на которой будут проанализированы дальнейшие потребности Вооруженных сил Украины.

Стороны обсудят вид и объемы дальнейшей военно-технической помощи Украине.

74 из 90 артиллерийских орудий американских M777 уже находятся в бою, обеспечивая дальний огонь с закрытых позиций.

По мнению Пентагона, гаубицы помогают украинскому контрнаступлению на востоке "набирать обороты".

Вас также могут заинтересовать новости: