За сутки в районе ответственности уничтожено более 20 оккупантов.

Бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" ликвидировали вражеский склад с боеприпасами и БТР.

Об этом сообщается на Facebook-странице ОТУ "Восток".

Как отмечается, за сутки в районе ответственности уничтожено более 20 российских оккупантов.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 31 мая, огнем артиллерии уничтожен склад с боеприпасами российских фашистских войск. Потери противника составляют: личного состава – 22, БТР – 1", - указано в сообщении.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают наступать на востоке Украины, намереваясь выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

Враг уже пробрался в Северодонецк, в настоящее время за контроль города идут бои. Риска окружения ВСУ нет, поскольку у украинских сил есть возможность покинуть населенный пункт в направлении Лисичанска, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По данным Генштаба, ВС России собираются наступать на Харьковском направлении. Ранее большая колонна военной техники в том районе была заблокирована контрнаступательными мерами украинских защитников.

В то же время ВСУ продолжают успешно вытеснять оккупантов из населенных пунктов на Херсонском направлении.

Украинские военные уничтожили уже 30,5 тысячи оккупантов и тысячи единиц вражеской военной техники.

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