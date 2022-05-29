Атаку осуществили с помощью боевого дрона.

Спецназовцы СБУ одним ударом уничтожили 82 оккупанта с их техникой.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Воины ударили по оккупантам, когда они собрались у БТР. Атаку осуществили с дрона.

"Филигранно точная работа спецназа 15 Главного Управления ДВКР СБУ. Прилетели, увидели и разбомбили БТР - 82 орков", - говорится в сообщении.

По подсчетам Геращенко, что если бы у ВСУ было 300 таких хорошо обученных экипажей боевых дронов, как в 15 ДВКР СБУ и хотя бы раз в 3 дня такой экипаж уничтожал хотя бы одну единицу бронетехники противника, то за месяц удалось бы уничтожить 3 тысячи российской техники.

Ранее воины 24 омбр имени короля Даниила разгромили военную технику оккупантов вместе с личным составом.

Вас также могут заинтересовать новости: