Кремлевские пропагандисты обвинили в атаке ВСУ, но ситуация может оказаться, как в случае с терактом в Еленовке.

По Донецкой исправительной колонии № 124 был нанесен удар. В учреждении содержались украинские военнопленные, как и в случае с терактом в Еленовке. Кремлевские пропагандисты поспешили обвинить во всем ВСУ.

Информация поступила от провластных российских СМИ, подтверждений от украинской стороны пока не было.

Пропагандисты сообщили, что в результате бомбардировки есть пострадавшие. Информации о жертвах нет. Сколько именно военнопленных содержалось в Донецкой исправительной колонии № 124 на момент удара, точно неизвестно.

Подчеркиваем, ВСУ неоднократно подтверждали, что не обстреливают гражданские объекты и всегда учитывают сопутствующий ущерб при бомбардировке военных вражеских целей. В ближайшее время Генштаб Вооруженных сил Украины или другие официальные лица должны прокомментировать сообщения российских пропагандистов.

Теракт в Еленовке: основные подробности

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ и срыва поставок оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК — Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

Ранее в Главном управлении разведки сообщили, что нет оснований доверять спискам погибших, которые россияне опубликовали в интернете. Однако, по данным ССО "Азов", они частично подтвердились.

В ГУР также рассказали, что Россия не собиралась обменивать военнопленных, убитых в Еленовке. Оккупанты пытали украинских защитников в исправительном учреждении с целью сломать их морально-психологические качества.

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