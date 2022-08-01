Украинские воины взяли пленных во время успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении, отметили в ВМС ВСУ.

За прошедшие сутки морские пехотинцы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины взяли в плен 11 российских оккупантов.

Противников взяли в плен во время успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении, говорится на странице ВМС ВС Украины в Facebook.

"...За прошедшие сутки морские пехотинцы ВМС ВС Украины в бою захватили в плен 11 российских оккупантов", - говорится в сообщении.

По данным ВМС, в плен попали офицер противника, один прапорщик и девять так называемых "мобилизованных" из самопровозглашенной "ДНР".

"...Оккупантам, попавшим в плен, повезло, ведь Украина придерживается норм международного права. Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы...", - отмечается в сообщении.

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись в Украину. Противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на Херсонщине.

В конце июля стало известно, что враги перебрасывали технику в сторону захваченного Херсона, чтобы подготовиться к контрнаступлению ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: