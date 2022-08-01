За прошедшие сутки морские пехотинцы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины взяли в плен 11 российских оккупантов.
Противников взяли в плен во время успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении, говорится на странице ВМС ВС Украины в Facebook.
"...За прошедшие сутки морские пехотинцы ВМС ВС Украины в бою захватили в плен 11 российских оккупантов", - говорится в сообщении.
По данным ВМС, в плен попали офицер противника, один прапорщик и девять так называемых "мобилизованных" из самопровозглашенной "ДНР".
"...Оккупантам, попавшим в плен, повезло, ведь Украина придерживается норм международного права. Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы...", - отмечается в сообщении.
Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись в Украину. Противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на Херсонщине.
В конце июля стало известно, что враги перебрасывали технику в сторону захваченного Херсона, чтобы подготовиться к контрнаступлению ВСУ.
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