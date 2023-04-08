Машина использовалась для подвоза снарядов.

Под Бахмутом продолжаются активные сражения, в которых бойцы ВСУ уничтожают оккупантов. Воины 45-й отдельной артиллеристской бригады Вооруженных сил взорвали вражескую БМП и полевой склад боеприпасов.

Видео с нанесением ударов по рашистам опубликовал пресс-центр подразделения на официальном YouTube-канале. В ролике демонстрируется, как вражеская БМП двигалась по дороге. Она подвозила боеприпасы к полевому складу оккупантов.

Бойцы 45-й бригады заметили машину с помощью разведывательного дрона. Это позволило артиллеристам нанести прицельный удар. А после этого бойцы уничтожили полевой склад боеприпасов. На видео можно увидеть, как детонируют снаряды рашистов.

Видео дня

"Минус боевая машина пехоты и полевой склад БК. Бахмутское направление! Видим врага, как на ладони", — прокомментировали воины видео.

Ситуация в районе Бахмута: актуальная информация

Оккупанты продолжают штурмовать восточную "крепость". Рашисты стремятся взять город под полный контроль, а украинские защитники сдерживают вражеские атаки.

"Обстановка сложная, противник концентрирует максимум усилий для захвата Бахмута. Однако несет серьезные потери и не достигает стратегического успеха", — прокомментировал текущую ситуацию спикер восточной группировки войск Сергей Череватый.

Как сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете от 8 апреля, "вагнеровцы" смогли продвинуться в центр Бахмута. Вероятно, они захватили здание военной прокуратуры.

Из-за весенней распутицы добираться в город по "дороге жизни" стало невероятно тяжело. Проехать может только спецтехника, а застревают даже бронированные автомобили.

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