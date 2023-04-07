Добраться до города-крепости можно только на спецтехнике.

Украинские пограничники показали "дорогу жизни" в Бахмут. Из-за погоды дорога превратилась в болото, в котором застревает техника.

Государственная пограничная служба в своем Telegram-канале обнародовала видео, как украинские военные добираются в город-крепость Бахмут, за который ведутся жестокие бои. Из-за погоды проехать может только спецтехника.

Так, на кадрах видно, что грязи застряла даже бронированная машина канадского производителя Roshel. Несмотря на тяжелые условия, украинские бойцы не сдаются, а на помощь приходит тяжелая бронированная техника.

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Бои за Бахмут - что известно

В окрестностях Бахмута и в самом городе уже многе месяцы идут тяжелые бои. Россияне до сих пор пытаются захватить город-крепость, но безуспешно. ВСУ ужерживают свои позиции и продолжают оборонять населенный пункт.

Британская разведка сообщает, что оккупанты возобновили некоторую активность в боях за Бахмут. При этом украинские вонные показали, как выглядит поле боя после отбитого штурма "вагнеровцев" на Бахмутском направлении.

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