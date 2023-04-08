У 28-летнего защитника остались две маленькие дочери.

В тяжелом бою на Донбассе 5 апреля погиб воин 67 омбр ДУК 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Иван Ротар.

Об этом сообщила на странице в соцсети 16 сотня ДУК ПС - Буковина. Там отметили, что военный был родом из Новоселицкого района, села Костичаны. "Он защищал Украину, выполняя обязанности, на тяжелых участках фронта и, защищая страну от коварного московита, отдал жизнь за каждого из нас", - сообщили в ДУК.

Там отметили, что в первые дни войны, находясь за границей Иван Ротар откликнулся и вступил в добровольческое подразделение в ряды ДУК ПС и "впоследствии с большим трудом приехал в Украину, на границе его не хотели впускать на войну, он дал большую взятку, чтобы его впустили домой на Буковину и он смог добраться до нашего подразделения", - сообщили подробности в ДУК.

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Впоследствии Иван перешел в ряды ВСУ когда переформировывали добровольческое подразделение и стал специалистом по управлению беспилотниками. "На его счету множество уничтоженных вражеских подразделений московского оккупанта в Донецкой области, это позволяло останавливать значительные продвижения врага и сохранить множество жизней собратьев из-за этого за ним на фронте велась охота", - добавили в ДУК.

О погибшем побратиме говорят как о человеке с позитивным мышлением и взвешенным в решениях, пользовавшемся уважением у собратьев.

"Иван сделал очень много для защиты Украины! Нам тебя всегда будет не хватать брат...",- подытожили в ДУК.

У Ивана остались две маленькие дочери.

Гибель "Да Винчи"

О гибели Дмитрия Коцюбайла в бою под Бахмутом стало известно 7 марта. О потере сообщил президент Владимир Зеленский.

"Да Винчи" возглавлял собственное подразделение "Волки Да Винчи" и был первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины.

10 марта Коцюбайла похоронили в Киеве. Зеленский посмертно наградил "Да Винчи" "Крестом боевых заслуг", который вручили матери героя.

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