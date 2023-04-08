Также в отчете Института указано, что российские военные продвинулись к югу от трассы Константиновка-Часов Яр-Бахмут.

Российские войска продолжали наступление в Бахмуте и его окрестностях.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в свежем отчете. Они отметили, что снимки геолокаций позволяют допустить, что россияне продвинулись дальше в центр города. В частности, наемники ЧВК "Вагнер" стоят у бахмутской военной прокуратуры и, вероятно, они захватили это здание.

Также в отчете Института указано, что российские военные продвинулись на 3 км к югу от трассы Т0504 Константиновка-Часов Яр-Бахмут к юго-западу от Бахмута.

Видео дня

Аналитики отметили, что российские военкоры утверждают, что "вагнеровцы" захватили несколько зданий в центре Бахмута, в том числе стадион "Металлург", гостиницу "Бахмут" и церковь Всех Святых, однако в настоящее время подтверждений этому нет.

Ситуация в Бахмуте

В городе несколько бемяцев подряд идут ожесточенные бои. И если в марте окупационные силы там немного выдохлись, то сейчас ринулись в бой с новой силой. Вчера британская разведка отметила, что "вагнеровцы" и кадровые российские военные, вероятно, наладили сотрудничество и стали действовать более эффективно.

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