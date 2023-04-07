В Бахмуте российским оккупантам не удается достичь стратегического успеха.
Об этом заявил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии агентству Reuters. По его словам, ситуация в городе очень сложная.
Сейчас россияне концентрируют все усилия на захвате Бахмута, но не достигают стратегического успеха. Украина контролирует ситуацию в городе и понимает намерения России.
"Обстановка сложная, противник концентрирует максимум усилий для захвата Бахмута. Однако несет серьезные потери и не достигает стратегического успеха", — подчеркнул Череватый.
Ситуация в Бахмуте
В Бахмуте длительное время идут тяжелые бои. Россияне прилагают все усилия, чтобы оккупировать город, но им это не удается. ВСУ продолжают его оборонять.
По данным британской разведки, в последние дни российские оккупационные войска возобновили некоторую активность в боях за Бахмут, которой не наблюдалась с конца марта, когда их продвижение в значительной степени остановилось.
Бойцы ВСУ показали, как выглядит поле боя после успешно отбитого штурма наемников "Вагнера" на Бахмутском направлении.