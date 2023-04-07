Украина сейчас контролирует ситуацию в городе.

В Бахмуте российским оккупантам не удается достичь стратегического успеха.

Об этом заявил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии агентству Reuters. По его словам, ситуация в городе очень сложная.

Сейчас россияне концентрируют все усилия на захвате Бахмута, но не достигают стратегического успеха. Украина контролирует ситуацию в городе и понимает намерения России.

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"Обстановка сложная, противник концентрирует максимум усилий для захвата Бахмута. Однако несет серьезные потери и не достигает стратегического успеха", — подчеркнул Череватый.

Ситуация в Бахмуте

В Бахмуте длительное время идут тяжелые бои. Россияне прилагают все усилия, чтобы оккупировать город, но им это не удается. ВСУ продолжают его оборонять.

По данным британской разведки, в последние дни российские оккупационные войска возобновили некоторую активность в боях за Бахмут, которой не наблюдалась с конца марта, когда их продвижение в значительной степени остановилось.

Бойцы ВСУ показали, как выглядит поле боя после успешно отбитого штурма наемников "Вагнера" на Бахмутском направлении.

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