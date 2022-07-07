Россия не готовилась к длительной войне и не способна быстро мобилизовать резервы.

Россия привыкла достигать целей шантажом и террором. Главная цель врага сейчас – заморозить войну и получить договоренности, которые позволят закрепить определенный статус завоеваний.

Об этом пишет Forbes.

"Россия не готовилась к длительной войне и не способна быстро мобилизовать резервы. Страна имеет тысячи танков и БМП на складах, но их надо ремонтировать. Новым мобилизованным нужна подготовка и слаживание, иначе от них не будет пользы на фронте. Большинство подразделений нуждаются в передышке, враг теряет наиболее эффективные штурмовые подразделения-танковые дивизии, десант и морскую пехоту. России нужны переговоры, чтобы выиграть время на восстановление сил", - говорится в статье.

Украина не готова к таким переговорам, потому что они невыгодны.

"В день удара по ТЦ" Амстор "представитель Кремля Песков заявил, что Украине надо сложить оружие, чтобы"все прекратить". Это говорит о сознании террора и о спешке врага. Россия уверена, что путем запугивания и военных преступлений можно влиять на Украину и Запад, поэтому будет использовать эти методы и в дальнейшем. Пока идет война, ни один город Украины не может чувствовать себя в полной безопасности. Нет другого способа обезопасить украинские города, кроме как одержать победу над врагом", - говорится в материале.

Как известно, Зеленский неоднократно заявлял, что готов лично встретиться и поговорить с главой Кремля: без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

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