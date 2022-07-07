Россия уже использовала по Украине около 3000 ракет. Скорее всего, ракет "Калибр" и "Искандер" у РФ осталось немного.

Всего в России на начало войны было почти 7000 ракет средней и ближней дальности действия (до 5500 км). Из них почти половина – невисокоточные ракеты Х-22, Х-55, комплексов "Точка-У".

Об этом пишет Forbes.

На первом этапе войны Россия в основном использовала ракеты типа "Калибр" (морского базирования) и ракетные комплексы "Искандер". Меньше ракеты Х-101 и несколько раз заявляла о применении последней своей разработки – Х-47 "Кинжал".

"Поскольку Россия не рассчитывала на длительную войну, она активно использовала эти ракеты, при том, что их запас не был уж слишком большим (2000-3000 единиц). В мае появились первые сообщения о том, что Минобороны РФ начинает искать ракеты "на стороне" – в Китае, Северной Корее и других странах. Примерно в это же время появилась информация о первых применения ракет Х-59. Это старая советская ракета 80-х годов, но достаточно точная. Круговое возможное отклонение указано менее 10 м, но СССР и Россия склонны преувеличивать реальную точность своего оружия", - говорится в статье.

Недостатком Х–59 является малый радиус действия - менее 300 км. То есть ее можно применить только по приграничным областям или в районе побережья Черного моря. Также она несет наименьший заряд (до 300 кг) и не способна разрушить крупный объект.

Альтернативой ракет типа "Калибр" на большем расстоянии стали советские Х-55 и их современная модификация Х-555. Но эти ракеты уже нельзя назвать высокоточными. Для них круговое отклонение составляет 20-100 м.

"Также в это время появились первые подтверждения применения Россией комплексов "Точка-У", которые официально сняты с вооружения в РФ. "Точка-У" – это вообще оружие массового поражения. Она способна поражать живую силу на площади до 30 га в зависимости от типа боеголовки. К тому же отклонение ракеты может составлять до 250 м. Кроме этого, ракеты к комплексам "Точка-У" обычно очень старые и существует высокий риск того, что ракета вообще не попадет в цель. То есть это очень неизбирательное оружие, которое наносит разрушения на большой площади", - говорится в статье.

Россия уже использовала по Украине около 3000 ракет. Скорее всего, ракет "Калибр" и "Искандер" у РФ осталось немного. Подтверждением этому является то, что Россия использует не только старые и дешевые ракеты, но и новые и дорогие. В частности противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" стоимостью более $1 млн за единицу.

Кроме того, что это дорогие ракеты, они созданы для совершенно других целей. Их применение по наземным объектам свидетельствует о том, что у россиян не хватает более дешевых ракет необходимой точности. Или же Россия не успевает поставлять ракеты "Калибр" на Черноморский и Каспийский флоты (откуда ими можно доставать до территории Украины).

"Если у россиян действительно заканчиваются Х-101, "Калибры" и дальнобойные ракеты комплексов "Искандер", то с дальностью свыше 500 км, остаются только старые Х-55 и Х-22. Плохая новость – этих ракет более 2000 и их может хватить еще на несколько месяцев бомбардировок. А их неточность может привести к ужасным последствиям", - говорится в статье издания.

Ранее стало известно, что Россия ведет огонь из своей артиллерии и авиации и использует старые противокорабельные ракеты против наземных целей через недостаток высокоточных боеприпасов.

Вас также могут заинтересовать новости: