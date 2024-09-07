По его словам, стоит дождаться, пока там все полностью стабилизируется.

Ситуация на Покровском направлении за последние несколько суток "была лучше", но нужно дождаться стабилизации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону.

"Ситуация там (на Покровском направлении) в любом случае непростая. Я благодарен воинам, и до выезда (на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, который проходил в Германии, и форум "Амброзетти" в Италии - УНИАН) где-то трое-четверо суток уже ситуация была лучше. Мы проговаривали все эти детали три раза в день с Сырским (главнокомандующим ВСУ)", - сказал глава государства.

При этом, он добавил, что обсуждать ситуацию на Покровском направлении пока преждевременно.

Видео дня

"Там важная ситуация, поэтому сейчас я не хочу говорить раньше времени. Когда там все полностью стабилизируется, дай Бог, тогда будем разговаривать об этом", - сказал Зеленский.

Бои за Покровск - заявление Сырского

5 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинским войскам удалось остановить продвижение российских оккупантов на Покровском направлении. Он признал, что украинская оборона испытывала огромное давление в районе вокруг Покровска в течение нескольких недель, но сейчас наступление агрессора здесь остановлено.

"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Иными словами, наша стратегия работает", - сказал Сырский.

По словам главнокомандующего, Россия была вынуждена перебросить в Курскую область десятки тысяч своих солдат, что и сказалось на фронте в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: