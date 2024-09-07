Ситуация на Покровском направлении за последние несколько суток "была лучше", но нужно дождаться стабилизации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону.
"Ситуация там (на Покровском направлении) в любом случае непростая. Я благодарен воинам, и до выезда (на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, который проходил в Германии, и форум "Амброзетти" в Италии - УНИАН) где-то трое-четверо суток уже ситуация была лучше. Мы проговаривали все эти детали три раза в день с Сырским (главнокомандующим ВСУ)", - сказал глава государства.
При этом, он добавил, что обсуждать ситуацию на Покровском направлении пока преждевременно.
"Там важная ситуация, поэтому сейчас я не хочу говорить раньше времени. Когда там все полностью стабилизируется, дай Бог, тогда будем разговаривать об этом", - сказал Зеленский.
Бои за Покровск - заявление Сырского
5 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинским войскам удалось остановить продвижение российских оккупантов на Покровском направлении. Он признал, что украинская оборона испытывала огромное давление в районе вокруг Покровска в течение нескольких недель, но сейчас наступление агрессора здесь остановлено.
"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Иными словами, наша стратегия работает", - сказал Сырский.
По словам главнокомандующего, Россия была вынуждена перебросить в Курскую область десятки тысяч своих солдат, что и сказалось на фронте в Украине.