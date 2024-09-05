Уже почти неделю россияне не имеют продвижений на этом направлении, говорит главнокомандующий.

ВСУ удалось остановить продвижение российских войск на Покровском направлении. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в интервью CNN.

Он признал, что украинская оборона испытывала огромное давление в районе вокруг Покровска в течение нескольких недель. Но сейчас наступление агрессора здесь остановлено.

"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Иными словами, наша стратегия работает", - сказал Сирский.

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По словам главнокомандующего, Россия была вынуждена перебросить в Курскую область десятки тысяч своих солдат, что и сказалось на фронте в Украине.

"Мы лишили их способности маневрировать и разворачивать их силы подкрепления с других направлений... и это ослабление, несомненно, ощущается в других районах. Отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшились", - сказал он.

Битва за Покровск: последние новости

Как писал УНИАН, на пути к Покровску россияне установили "рекорд" по потерям техники - 200 машин в день. Это почти в 10 раз больше, чем они теряли в серднем за время войны.

Также мы писали, что военный обозреватель Евгений Дикий три дня назад прогнозировал выход россиян на окраины Покровска уже "через неделю-две". По мнению эксперта, после этого бои перейдут из полевой фазы непосредственно на улицы города.

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