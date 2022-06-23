Противник сейчас находится на подступах к Лисичанску, отметил эксперт.

Российские оккупанты не смогут за несколько дней захватить город Лисичанск Луганской области.

Захват Лисичанска противником до 26 июня невозможен, поделился прогнозом в эфире национального телемарафона военный обозреватель Денис Попович.

Собеседник отметил, что враги сейчас находятся под городом.

"До 26 июня захватить Лисичанск совершенно невозможно, потому что они сейчас находятся на подступах к городу, а мы помним, сколько времени у армии РФ заняла попытка захвата Северодонецка, которая до сих пор не увенчалась успехом…", - заявил эксперт.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля осуществили полномасштабное вторжение в Украину. Враги сбрасывали бомбы на военные объекты, а позже обстреливали жилье гражданских, было много жертв и пострадавших.

Оккупантам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге нашей страны. Позже противник пошел в наступление на Донбассе, и в начале марта "горячей точкой" стал Северодонецк.

Замминистра обороны Анна Маляр говорила, что враги планируют до 26 июня захватить всю Луганскую область.

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