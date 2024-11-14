По словам Селезнева, динамика на поле боя на этом участке фронта "чрезвычайно масштабная".

Дальнейшую судьбу города Курахово Донецкой области определят ресурсы, заявил военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев в интервью "Говорит большой Львов".

"Мы слышали заявление президента по итогам ставки Верховного Главнокомандующего о необходимости направления дополнительных резервов и ресурсов со стороны украинской армии на этот участок фронта. А вот смогут ли они удержать этот участок - вопрос риторический. Слишком большой участок фронта, и на многих из его участков враг имеет возможность сконцентрировать свои усилия и прорвать нашу оборону. Как только он прорвет нашу оборону и перережет трассу "Запорожье-Донецк"... вопрос удержания гарнизона там станет рубом", - заявил он.

По словам эксперта, скорее всего, на этом участке фронта будет наблюдаться маневренная оборона.

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"Произойдет это в ближайшее время, или мы имеем определенный промежуток, который позволит нам отсрочить потерю Курахово, я точно не знаю, потому что не знаю, как быстро мы сможем переместить дополнительную силу и средства и эффективно их задействовать, чтобы стабилизировать ситуацию на поле боя. Но то, что враг достаточно настойчиво и системно действует, чтобы взять под контроль этот плацдарм и на его базе дальше формировать наступательные подразделения, которые будут двигаться в бой на Покровск, это очевидно", - отметил Селезнев.

Эксперт напомнил, что по информации Генштаба ВСУ, наибольшее количество боевых столкновений за минувшие сутки было в районе именно Курахово:

"Это свидетельствует о том, что динамика на поле боя на этом участке фронта чрезвычайно масштабная".

Селезнев еще раз подчеркнул, что определяющим фактором являются ресурсы, именно они в дальнейшем будут влиять на ситуацию на поле боя.

"До этого мы совершили ряд не очень удачных решений, которые привели к потере нами контроля над территориями. И если так произошло, то мы должны понимать, что дальше может быть только хуже. И рациональная оценка соотношения сил и средств обеих сторон и перспектива развития ситуации на этом участке фронта должна быть абсолютно рациональной. Чуда не произойдет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее военный обозреватель Денис Попович также заявлял, что российские оккупанты хотят выйти на трассу "Курахово-Запорожье", и тогда может образоваться "котел" для Сил обороны Украины.

Эксперт высказал мнение, что сейчас враг пытается решить свои задачи на Кураховском направлении, а в случае успеха, начнет массированное наступление непосредственно на Покровск.

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