Враг хочет выйти на трассу Курахово - Запорожье и перерезать этот логистический маршрут, говорит Попович.

Российские оккупанты хотят выйти на трассу Курахово - Запорожье и тогда может образоваться котел для Сил обороны Украины. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что есть риск нашим Силам обороны оказаться в котле или полукотле возле Курахово (Донецкая область).

"Продвижение врага в районе Курахово и на Кураховском направлении направлено на то, чтобы создать окружение для наших бойцов, которые охраняют этот район, путем выхода западнее города на трассу Курахово - Запорожье. Это может быть сделано. В таком случае этот логистический маршрут будет перерезан и тогда нашим придется отступать, потому что угроза окружения станет более чем реальной", - подчеркнул Попович.

Видео дня

Он считает, что сейчас враг пытается решить свои задачи на Кураховском направлении, а в случае успеха, начнет массированное наступление непосредственно на Покровск.

Война в Украине - ситуация возле Курахово

Как сообщал УНИАН, российские войска активно усилили давление на город Курахово Донецкой области с новых направлений и это ставит под угрозу логистику.

Мониторинговый проект DeepState 2 ноября сообщил, что армия РФ задействовала огромное количество ресурсов на нескольких участках фронта возле города Курахово.

В частности, россияне активно штурмуют восточную часть Курахово через Максимилиановку, забегая на восточные окраины города. Параллельно с этим они не прекращаются попытки прорваться в районе Островского. Одновременно активное внимание уделяется попыткам выйти на дирекцию населенных пунктов Ильинка-Берестки, чтобы взять под контроль северную часть города.

Вас также могут заинтересовать новости: