Силы обороны Украины на данном направлении спасают высоты, отметил Мусиенко.

Было очевидно, какое направление станет приоритетным для российских войск после взятия Авдеевки в Донецкой области, заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью УНИАН.

По его словам, россияне активизировались в районе Бахмута и нацелились на Часов Яр.

"Сложная ситуация в Ивановском и на всем южном фланге. Направление их удара понятно - это Часов Яр. Но это было очевидно, что после взятия Авдеевки это направление станет приоритетным для врага. Оно для них очень важно с точки зрения продвижения на Константиновку, а дальше - в сторону Славянска и Краматорска. Им очень важно это направление зафиксировать, поэтому они идут туда", - сказал Мусиенко.

Эксперт добавил, что Силы обороны Украины на данном направлении спасают высоты, но вызовы при этом остаются серьезными:

"Часов Яр сам по себе расположен на высоте. И фортификационные сооружения там продолжают достраиваться… На этом направлении актуальна проблема с отсутствием оружия, артиллерии и мин. Их надо больше. Ведь без артиллерии мы не используем наше преимущество в высоте. Мы должны врагу оттуда наносить удары, а оно получается совсем иначе. Еще одна специфика этого региона заключается в том, что РФ здесь раньше меньше применяла авиацию и чаще наносила удары дронами. Дроны - это большая проблема. В общем, вызовы для Часового Яра сейчас серьезные".

Часов Яр - актуальное о ситуации

Как сообщал ранее УНИАН, на Бахмутском направлении фронта в Украине основная задача у российских войск сейчас - продвинуться к населенному пункту Часов Яр Донецкой области.

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" заявили, что украинские бойцы противостоят войскам РФ.

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