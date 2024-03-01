Минимум до середины марта враг будет наступать в нынешнем интенсивном темпе.

Как минимум до середины марта, а возможно до конца месяца, если хватит ресурсов, противник будет продолжать давить на фронте в таком же интенсивном режиме как сейчас. Об этом сказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона.

"Российское продвижение будет продолжаться, потому что противник будет пытаться использовать и достаточно благоприятные погодные условия, потому что почва высыхает достаточно быстро, и ситуацию с дефицитом у нас в личном составе и в боеприпасах", - отметил он.

При этом подчеркнул, что тактическое продвижение возможно, но о каких-то оперативных прорывах в настоящее время речь не идет. "Как минимум до середины марта, а возможно до конца месяца, если у противника хватит ресурсов, они будут продолжать давить в таком же масштабе. Но уровень потерь противника, который достигает порой 30%, исключает возможность осуществления прорывов на оперативную глубину до 150 км", - подчеркнул Грабский.

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Эксперт оценил ситуацию на разных направлениях фронта

Он отметил, что активность врага на Купянском направлении связана с тем, что противник хочет захватить Купянск, чтобы получить очень серьезные дополнительные логистические возможности и оттеснить Силы обороны к реке Оскол, чтобы под прикрытием тех водохранилищ, которые там есть, создавать предпосылки для дальнейшего развертывания и проведения наступательных действий на Харьковскую область.

По его словам, на Бахмутском направлении противник пытается создать предпосылки для возможного давления на нашу Славянскую и Краматорскую агломерации, то есть на индустриальные районы Донецкой области, которые находятся под контролем украинской армии.

Грабский отметил, что ситуация в Авдеевке может развиваться в зависимости от того как противник будет продвигаться или не продвигаться дальше - это либо направление на запад, на Покровск, либо создание угрозы с юга в направлении на Константиновку.

Эксперт отмечает, что на Марьинском направлении может быть продвижение противника к Курахово. "Там у врага может быть две задачи - захват Курахово как важного центра и объекта энергетической инфрастуры, а также создание "нависания" над Угледаром и угрозы для окружения наших войск там", - сказал Грабский.

По его словам, на южном фронте у противника только две задачи - вытеснить наши подразделения с Роботинского выступа и с левого берега. "Пока что ему это не удается, поэтому основное внимание сосредоточено на Восточном фронте, где идут интенсивные бои", - добавил он.

Оккупанты несут огромные потери на фронте

По информации командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Александра Павлюка, в течение февраля Силы обороны Украины уничтожили 28 тысяч 450 оккупантов, а также 3 тысячи 854 единицы вооружения и военной техники противника.

В частности, по словам Павлюка, уничтожено 288 вражеских танков, 809 боевых бронированных машин, 878 артиллерийских систем, 24 РСЗО, 28 установок ПВО, два корабля, 939 единиц автотехники, 149 единиц спецтехники. Также нашими защитниками сбит один вертолет, 13 самолетов, а также 658 БпЛА и 65 вражеских ракет.

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