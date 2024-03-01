"Поймать" планирующую авиабомбу очень сложно. Поэтому лучше "поймать" самолет - что мы и делаем", - военный эксперт Александр Мусиенко

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал УНИАН, что повлекло потерю некоторых населенных пунктов в районе Авдеевки, как Украина планирует остановить вражеское наступление, и какие направления на линии фронта сейчас самые опасные.

Александр, после захвата Авдеевки РФ не остановилась и продолжила давление на позиции Сил обороны Украины. Что хуже - у них есть продвижение в этом регионе, и они уже захватили ряд населенных пунктов вокруг. По вашему мнению, насколько критическим может стать это продвижение и где остановится враг?

Россияне остановятся в двух случаях. Или там, где мы сами их остановим, или там, где мы их истощим настолько, что враг не сможет продолжать свои наступательные действия. Оба эти варианта сейчас реализуются.

Скажем так, отход от позиций в Ласточкино и Степном - это было прогнозируемо из-за рельефной составляющей. Удерживать позиции в равнине, или, тем более в овраге, против высоты Авдеевки - это очень сложная задача. Это практически невозможно и в этом нет смысла. Поэтому отход после Авдеевки был прогнозируемым.

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Сейчас наши силы стабилизируют линию обороны и будут выполнять такие задачи, чтобы наносить как можно большие потери врагу и останавливать его продвижение. Удастся ли это сделать на этой линии обороны? Надеюсь. Но не исключено, что придется отходить на следующую линию, которая сейчас активно строится и укрепляется. Это покажут только боевые действия.

О каких именно задачах идет речь (если, конечно, об этом можно говорить публично)?

Наши силы сейчас делают все, чтобы реализовать три комплексные задачи. Первая - это в пределах тех сил и средств, которые у нас есть, остановить продвижение врага и наносить ему максимальные потери.

Вторая - это максимальный акцент на достройку оборонительных рубежей, фортификационных сооружений. Почему их в полной мере не было до сих пор на всех линиях обороны? Это уже будут со временем разбираться. Но такая проблема есть, и это факт. Сейчас надо сконцентрироваться на том, чтобы они появились.

Третья - это уменьшение авиационного компонента врага. Это очень важно, чтобы они не наносили удары КАБами. Ведь если они смогут это делать, будет лишь вопросом времени, когда они разнесут любые оборонительные рубежи. На этом сейчас надо концентрироваться, и это сейчас происходит.

Уменьшение авиационного компонента - это о последних успехах Сил обороны против российской авиации?

Да, это только об уничтожении самолетов. Ведь поймать планирующую авиабомбу очень сложно. Да и смысла в этом не очень много. Если зенитно-ракетный комплекс уже где-то находится, то лучше уж "поймать" самолет, чтобы он в следующий раз не прилетел и не сбросил КАБ, чем сбивать бомбы. Ведь для этого у нас банально не хватит ракет для ПВО. У россиян бомб больше, чем у нас боеприпасов для ПВО.

В течение своей наступательной кампании РФ также активно пытается продвигаться в районе Бахмута. После взятия Авдеевки часть сил враг перебросил туда. Насколько это направление является опасным, и какие там перспективы у Сил обороны Украины?

Действительно, враг там активизировался. Сложная ситуация в Ивановском и на всем южном фланге. Направление их удара понятно - это Часов Яр. Но это было очевидно, что после взятия Авдеевки это направление станет приоритетным для врага. Оно для них очень важно с точки зрения продвижения на Константиновку, а дальше - в сторону Славянска и Краматорска. Им очень важно это направление зафиксировать, поэтому они идут туда.

Что нас спасает на этом направлении - это высоты. Часов Яр сам по себе расположен на высоте. И фортификационные сооружения там продолжают достраиваться. Насколько я знаю, сейчас это поставлено на контроль лично Министра обороны и Главкома. То есть они лично будут ехать и контролировать процесс. Ведь эта проблема действительно есть.

Кроме того, на этом направлении актуальна проблема с отсутствием оружия, артиллерии и мин. Их надо больше. Ведь без артиллерии мы не используем наше преимущество в высоте. Мы должны врагу оттуда наносить удары, а оно получается совсем иначе.

Еще одна специфика этого региона заключается в том, что РФ здесь раньше меньше применяла авиацию и чаще наносила удары дронами. Дроны - это большая проблема. В общем, вызовы для Часового Яра сейчас серьезные.

Еще одно сложное направление, где РФ пытается наступать еще с лета - это район Купянска. Ситуация там стабильно сложная, ведь враг регулярно наступает. Но там у россиян продвижения почти нет. В чем причина таких результатов, и какие там перспективы?

Шанс прорыва там есть так, как и везде. Мы никогда не можем его исключать. Гарантировать, что у них там не будет никакого успеха - это, по меньшей мере, безответственно. Но мы должны оценивать факты, а они таковы: за столько месяцев боев в районе Синьковки и Табаевки - а это основные направления удара - РФ не имеет там заметных продвижений.

На Табаевском направлении они пошли, хотели взять высоты и имели частичный успех, который планировали развить. Но ситуацию там стабилизировали, удалось их подвинуть.

В районе Синьковки они время от времени захватывают огневые позиции, продвигаются. Но продвижения имеют тактический характер. Иногда наши силы их выбивают оттуда. И это постоянно продолжается. Они регулярно отчитываются, что "захватили Синьковку", "зашли на край села", или много других баек. Но оборона там стабильная и устойчивая.

Однако там, как и на Часовом Яру, также есть проблема с боеприпасами, что действительно усложняет нашу оборону. Хотя там есть техника, есть артиллерия. Делается все, ведь есть понимание важности этого фланга. Если он посыплется и россияне возьмут Купянск, то обязательно подвинут дальше на соединение с Лиманским направлением. У них будут серьезные возможности угрожать и Славянску с Краматорском.

Кроме того, вследствие этого возрастают угрозы и для Харькова. Я не буду, как некоторые, делать заявления о том, что "вот-вот пойдут на Харьков". Ведь бои за Купянск идут уже много месяцев, и город держится. Но, теоретически, такая возможность, конечно, существует.

Именно поэтому у нашего командования есть понимание важности этого направления, поэтому они так часто туда и ездят.

Кроме того, стоит отметить оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица", которая на этом направлении воюет. Они сделали в этом районе серьезную линию обороны, а из самого Купянска они сделали укрепрайон - там качественно устроена круговая оборона. И сейчас она показывает себя в деле.

Никита Шендеровский