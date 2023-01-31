Враг за сутки понес мощные потери - 277 оккупантов убиты, 258 получили ранения различной степени тяжести.

Под Бахмутом за минувшие сутки произошло 42 боевых столкновения украинских защитников с российскими захватчиками.

"Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника. Там они (за минувшие сутки – УНИАН) 197 раз наносили удары ствольной реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 42 боевых столкновения", – сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

По словам Череватого, враг за сутки понес мощные потери - 277 оккупантов убиты, 258 получили ранения различной степени тяжести.

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Спикер добавил, что боевые действия происходили в районе Спорного, Красной Горы, Парасковиевка, Бахмута, Кліщіївки. Кроме того, он отметил, что как оккупанты не старались, но не смогли перерезать трассу, по которой в Бахмут доставляется обеспечение для украинских защитников.

Бои за Бахмут - что известно

Ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области. В Нацполиции сообщили, что только 28 января было разрушено и повреждено 40 гражданских объектов. Всего за сутки российские оккупанты нанесли 21 удар по территории области.

В этот день заграбники убили четырех жителей Донетчины - троих в Константиновке и одного в Бахмуте. Еще 17 человек в области получили ранения.

Сегодня, 31 января, утром в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки нанесены удары по трем вражеских пунктах управления, двух складах боеприпасов и по десятку мест сосредоточения сил оккупантов.

При этом из-за артиллерийского обстрела российских оккупантов в Бахмуте погибли два человека, а также были ранены четверо гражданских.

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