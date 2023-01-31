Россияне ударили по жилому массиву в Бахмуте из ствольной артиллерии. Пять человек получили ранения.

В Бахмуте из-за артиллерийского обстрела российских оккупантов сегодня погибли два человека, а также были ранены четверо гражданских.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он отметил, что российские оккупанты превратили Бахмут в сплошные руины.

"Уже несколько месяцев подряд оккупанты методично и целенаправленно бьют по Бахмуту, убивают его жителей. Сегодняшний день, к сожалению, не исключение: два человека погибли в результате очередного артобстрела, который произошел несколько часов назад. Один из погибших - несовершеннолетний парень", - сообщил Кириленко.

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По его словам, сейчас известно о четырех раненых гражданских. "Повреждения получила аптека. Россияне ровняют Бахмут с землей, убивая всех, к кому могут дотянуться", - отметил глава Донецкой ОВА.

Как отметили в Офисе генпрокурора, россияне ударили по жилому массиву в Бахмуте из ствольной артиллерии.

"В результате обстрела погибли мужчина и 12-летний мальчик. Ранения различной степени тяжести получили пять горожан. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены здания магазинов и аптек и другие сооружения", - говорится в сообщении.

Прокуроры осуществляют досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Война в Украине - ситуация на Донетчине

Как сообщал УНИАН, сейчас в Донецкой области происходят одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами. По словам главы ОВА Павла Кириленко, вдоль всей линии фронта в Донецкой области наблюдается значительное обострение ситуации. В частности, российские оккупанты усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов Донетчины на фоне отсутствия успехов на поле боя.

По данным Нацполиции, 28 января на Донетчине было разрушено и повреждено 40 гражданских объектов, есть погибшие и раненые. Правоохранители задокументировали за сутки 21 удар по территории области.

Всего 28 января россияне убили четырех жителей Донетчины: троих в Константиновке и одного в Бахмуте. Еще 17 человек в области получили ранения. В этот день, в частности, россияне обстреляли Константиновку ракетами С-300. В результате попаданий в жилых кварталах города три человека погибли, пострадали по меньшей мере 14 гражданских.

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