Он рассказал о потерях российских захватчиков.

Вооруженные Силы Украины смогут отбить у российских захватчиков Бахмут Донецкой области.

Об этом заявил командующий Сухопутных сил Украины генерал Александр Сырский в интервью ABC News. По его словам, сейчас на фронте все развивается по планам, которые ранее были разработаны и утверждены командованием.

На вопрос, уверен ли он в освобождении города, Сырский ответил: "Да, конечно. Я уверен".

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Также он отметил, что потери российских оккупационных войск в восемь, а то и в десятки раз больше, особенно по количеству убитых.

Ситуация на Бахмутском направлении

3 июля в Министерстве обороны сообщили, что на этом направлении идут бои за перехват инициативы. Отмечалось, что за сутки контроль над позициями могут дважды терять и восстанавливать.

Украинские военные сообщали, что захватчики перебросили под Бахмут связанные с "Газпромом" частные военные компании.

Уже вчера спикер Генштаба Вооруженных сил Андрей Ковалев сообщил о частичном успехе украинской армии на Бахмутском направлении.

По данным американского Института изучения войны, из-за активности украинских войск возле Бахмута оккупанты вынуждены выводить свои силы с других участков.

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