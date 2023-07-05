Вооруженные Силы Украины смогут отбить у российских захватчиков Бахмут Донецкой области.
Об этом заявил командующий Сухопутных сил Украины генерал Александр Сырский в интервью ABC News. По его словам, сейчас на фронте все развивается по планам, которые ранее были разработаны и утверждены командованием.
На вопрос, уверен ли он в освобождении города, Сырский ответил: "Да, конечно. Я уверен".
Также он отметил, что потери российских оккупационных войск в восемь, а то и в десятки раз больше, особенно по количеству убитых.
Ситуация на Бахмутском направлении
3 июля в Министерстве обороны сообщили, что на этом направлении идут бои за перехват инициативы. Отмечалось, что за сутки контроль над позициями могут дважды терять и восстанавливать.
Украинские военные сообщали, что захватчики перебросили под Бахмут связанные с "Газпромом" частные военные компании.
Уже вчера спикер Генштаба Вооруженных сил Андрей Ковалев сообщил о частичном успехе украинской армии на Бахмутском направлении.
По данным американского Института изучения войны, из-за активности украинских войск возле Бахмута оккупанты вынуждены выводить свои силы с других участков.