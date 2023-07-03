Возле Бахмута заметили различные "газпромовские" ЧВК, отметил руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады.

На Бахмутском направлении продолжается активная оборона, однако украинские воины постепенно продвигаются вперед.

Под Бахмут оккупанты перебросили свои частные военные компании, связанные с российским "Газпромом", в частности, "Факел", "Поток". Об этом сообщил начальник пресс-службы 26 артиллерийской бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Олег Калашников в эфире телемарафона.

Он рассказал, что когда противник понял, что на северном и южном фланге возле Бахмута украинские бойцы начали "оттискивать высоты", то начал перебрасывать резервы на это направление. "Поскольку "пригожинцы" ушли, то им пришлось уже даже бросать сюда свои элитные подразделения и контрактников. Мы наблюдаем здесь и различные ЧВК "Газпрома", в частности, "Факел", "Поток". Четыре батальона их ЧВК на сегодня здесь задействованы", - сообщил Калашников.

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Он рассказал, что на Бахмутском направлении продолжается активная оборона воинов, однако они постепенно продвигаются вперед, и противник пытается сдерживать их как на южном, так и на северном флангах.

Калашников рассказал, что вблизи Бахмута наблюдается уменьшение артиллерийских систем. "Нам удается их уничтожать, также они выходят из строя из-за износа. Они сейчас привлекают вместо артиллерии танки. Артиллерии все меньше и меньше, хотя достаточно в настоящее время, и они продолжают вести очень сильный огонь по нашим позициям", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, по данным американского Института изучения войны (ISW), 2 июля украинские воины проводили контрнаступательные операции на шести участках фронта, в том числе в районе Бахмута. Аналитики отметили, что во время контрнаступательных действий наши воины добились успехов.

Напомним, 10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что контрнаступление Украины уже стартовало. Украинские воины уже выгнали российских захватчиков из ряда населенных пунктов.

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