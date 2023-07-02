Чтобы удержать Бахмут, российскому командованию придется создать серьезные уязвимости в Херсонской или Луганской областях или начать отвод войск с юга Украины.

Российские силы из-за украинского контрнаступления возле Бахмута выводят силы из других регионов Украины, говорится в новом отчете Института изучения войны.

Отмечается, что официальный представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил 1 июля, что российские войска недавно перебросили неназванный полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) России с лиманского направления на бахмутское.

"Череватый сообщил, что российские войска заменили полк ВДВ на лиманском направлении неустановленными силами территориальной обороны, что указывает на то, что российские силы могут перебрасывать больше элитных частей в район Бахмута и заменять элитные части более слабыми соединениями", - отмечается в отчете.

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Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявляла, что российские войска перебросили часть своих наиболее боеспособных частей с херсонского направления на бахмутское и запорожское направления

Череватый заявил, что Бахмут по-прежнему предлагает российским силам больше пропагандистской ценности, чем военной выгоды, и предположил, что российские силы могут концентрировать элитные силы в районе Бахмута, чтобы сохранить предполагаемую информационную победу, ставшую результатом захвата Бахмута 21 мая.

"Если российских подкреплений, уже отправленных в Бахмут, будет недостаточно, чтобы сдержать российские завоевания в этом районе, российское командование может столкнуться с трудным выбором: рискнуть создать серьезные уязвимые места в Херсонской или Луганской областях или начать отвод войск с юга Украины", - отмечают в ISW.

Ситуация возле Бахмута - что известно

Как отмечают украинские военные, ситуация в районе Бахмута очень сложная и постоянно меняется как на южном, так и на северном фланге – там продолжаются тяжелые бои.

Отмечалось, что россияне "не вывозят" натиска со стороны украинских воинов и каждый день врагу приходится покидать часть позиций.

Так, по состоянию на 25 июня стало известно, что за сутки Силы обороны на южном и северном флангах вокруг Бахмута прошли от 600 до 1 километра.

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