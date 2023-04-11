Враги, вероятно, несут серьезные потери, отметили американские аналитики.

В воскресенье и понедельник - 9-10 апреля, российские оккупанты продолжили продвигаться вперед под городом Бахмут Донецкой области и в самом населенном пункте.

Вероятно, захватчики по-прежнему несут серьезные потери, говорится в свежем отчете американского института изучения войны (ISW). По его данным, в частности, опубликованные видео, на которых отмечена геолокация, свидетельствуют о том, что враги немного смогли пробиться вперед к северо-западу от поселка Хромово, который находится в нескольких километрах от Бахмута.

"…российские войска незначительно продвинулись… на юго-западе Бахмута и к северу от села Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута)", - отмечается в отчете.

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Вечером 10 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что россияне продолжили пытаться наступать на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях.

По словам командующего Восточной группировкой войск генерал-полковника Александра Сырского, наши воины в Бахмуте истощили "вагнеровцев", и противник вынужден привлекать к боям за город десантников и спецназовцев.

Враг в украинском государстве уже понес очень серьезные потери. Общие потери РФ в Украине составляют приблизительно 178 820 захватчиков.

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