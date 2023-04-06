Пограничник с позывным "Архитектор" взобрался на крышу и начал забрасывать врага гранатами.

Пограничники показали ближний бой в Бахмуте (Донецкой области) и как бойцам удалось выйти из окружения и уничтожить оккупантов.

Фрагмент боя опубликовала в Telegram Государственная пограничная служба Украины. Пограничник с позывным "Архитектор" рассказывает на видео, что 1 апреля они вчетвером вышли на позицию, днем, как всегда, происходил плотный минометный обстрел.

При этом отметил, что в Бахмуте очень маленькое расстояние - там плотная застройка. "И враг ночью зашел в соседние дома и, по сути, нас окружил. А утром начался тяжелый бой. Я принял решение взобраться на крышу, чтобы бросить несколько гранат в сторону врага", - рассказал "Архитектор".

Видео дня

По его словам, один из врагов залез в дом, где находились украинские пограничники, он был ликвидирован, украинскими воинами, которые были на первом этаже, но успел бросить несколько гранат, от которых дом загорелся. Он отметил, что нашим воинам пришлось спускаться через крышу.

"Бойцам удалось выйти из окруженного здания, еще и уничтожить оккупантов", - сообщает ГПСУ.

Ситуация в Бахмуте - последние новости

Сегодня руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Бахмуте идут бои на улицах города, российские оккупанты продолжают неудачные попытки окружить город.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Бахмуте самой сложной на фронте.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что у Украины нет утечки информации, поскольку в российских инфовбросах относительно Бахмута не было правды.

Кроме того, она сообщала, что оккупанты привлекают к боям на этом направлении не только боевиков частной военной компании"Вагнер", но и другие профессиональные подразделения.

Вас также могут заинтересовать новости: