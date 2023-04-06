Чиновница подчеркнула, что это свидетельствует об отсутствии у врага достоверной информации об обороне города.

В инфовбросах Кремля по защите Бахмута ни разу не проскочила информация, которая бы соответствовала действительности.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"Когда мониторю инфовбросы врага по Бахмуту о том, что докладывает военное командование президенту, кто какие решения принял, какой план провалился, кто из генералов какую позицию по обороне Бахмута отстаивает, то очень радует одно - утечки информации у нас нет. Ни разу не проскочила информация, которая бы соответствовала действительности", - отметила Маляр.

Что происходит в Бахмуте сейчас

Как сообщал УНИАН, по словам командующего Сухопутных войск, генерал-полковника Александра Сырского, Бахмут остается под контролем Вооруженных сил Украины, а враг там теряет силы.

Как сообщил Генштаб ВСУ в своей утренней сводке, за прошедшие сутки, 5 апреля, российские захватчики продолжали сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на четырех направлениях Восточного фронта, а в эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 6 апреля, сообщил, что в Бахмуте идут бои на улицах города, российские оккупанты продолжают неудачные попытки окружить город. Он отметил, что украинское командование полностью контролирует ситуацию с обороной "крепости" Бахмут.

Представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сегодня, 6 апреля, сообщил, что за сутки, в частности в районе населенного пункта Бахмут Донецкой области, украинские бойцы уничтожили 71 российского оккупанта, еще 88 - получили ранения.

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