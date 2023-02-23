Враг отступил, его потери доразведываются.

Украинские военные отбили три атаки российских оккупантов вблизи Бахмута Донецкой области, сообщает Государственная пограничная служба.

"Докладываем из Бахмута: пограничники отбили три атаки противника", - говорится в сообщении.

Так, враг пытался штурмовать позиции стрелковыми подразделениями при поддержке артиллерии и авиации. "С помощью БПЛА пограничники выявляли приближение пехоты и наводили на нее огонь минометов и артиллерии ВСУ. Оккупантов, которым все же удалось приблизиться к позициям, уничтожали из стрелкового оружия", - добавили в ГПСУ.

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Отмечается, что враг отступил, его потери доразведываются.

Война в Украине - ситуация на востоке

Накануне Генштаб констатировал, что наступление РФ набирает обороты - противник перебрасывает для штурмов дополнительные войска.

Впрочем, наступательные действия россиян под Бахмутом по-прежнему обходятся для врага дорого. По мнению экспертов ISW, России не хватает боевой мощи и ресурсов для поддержки нового наступления.

Потери РФ в Украине - актуальное

Российская армия продолжает нести большие потери в боях с ВСУ. Причины резкого роста потерь врага две - некачественный мобилизационный ресурс и дефицит техники, пояснил эксперт Александр Коваленко.

Тем не менее Кремль продолжает бросать в бой неподготовленное "мясо". Очередным фиаско завершилась попытка противника штурмовать ВСУ в районе Угледара.

Британская разведка недавно писала о 200 тысячах "обезвреженных" россиян в войне с Украиной, из которых 60 тысяч - ликвидированы.

В разведке НАТО уточнили, что на фоне нового масштабного наступления РФ теряет на каждые 90 квадратных метров захваченной территории до 2 тысяч военных. Чем закончился один из таких штурмов - показал Пригожин: "вагнеровец" выложил в сеть фото с горой трупов своих наемников.

Потери в технике РФ тоже большие. По подсчетам IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

В сети появились подтверждения очередного уничтожения российского "Солнцепека", уникальной РЭБ-станции "Палантин" и танков "Прорыв", которыми гордится российский ОПК.

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