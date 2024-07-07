Бои в Серебрянском лесу: нацгвардейцы показали жесткие столкновения с врагом (видео)

На видео видно, что лес почти весь выгорел, а от деревьев остались только стволы.

В Серебрянском лесу в Луганской области, где с лета 2022 года проходит линия обороны, продолжаются ожесточенные бои. Бойцы Национальной гвардии Украины в Telegram обнародовали видео одного из них.

В сообщении отмечается, что россиян выбивают бойцы батальона "Гроза".

На кадрах можно увидеть, как военные ведут боевые действия и противостоят врагу. В то же время, на видео видно, что лес почти весь выгорел и превратился в пеньки, от деревьев остались только стволы.

Бои в Серебрянском лесу

Как сообщал УНИАН, в мае военнослужащий, "Гвардии наступления" Александр Мамай заявил, что на направлении Серебрянского лесничества есть достаточно неплохие новости, там враг понес "некоторые потери". "Пока стоит Серебрянский лес, пока стоит также и Северск, то россияне не могут реализовать свой стратегически важный план похода на Славянск и Краматорск", - подчеркнул Мамай.

При этом он подчеркнул, что для россиян Славянск - это идеологически очень важный город, потому что именно с этого города все начиналось в 2014 году, когда Россия начала войну с Украиной.

"Но пока держится Белогоровка, соответственно держится Северск, пока держится Серебрянский лес, то враг не может взять центральную ось и соответственно они давят севернее, на Купянск, Терны. Очень большая была активность в районе Тернов и россияне пытались обойти Серебрянский лес непосредственно малым кольцом - в районе Тернов. Россияне традиционно действуют двумя кольцами, пытаются охватить меньшим кольцом по флангам северному и южному и высшим кольцом", - рассказал он.

Также пресс-служба Министерства внутренних дел Украины показала, как сейчас выглядит Серебрянский лес в Луганской области. Известно, что лес имеет протяженность 10,1 гектаров. На видео можно было увидеть, как масштабно горят деревья, от которых остались только стволы. В таких условиях находятся украинские защитники, в постоянном дыме, огне и пытаются ликвидировать последствия российских ударов. "Военные спасают не только страну от врага, но и лес от огня, который появляется от постоянных артиллерийских обстрелов и уничтожает этот лес", - добавили в конце видео.

Вас также могут заинтересовать новости: