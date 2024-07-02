'Мы их обрезали': комбриг Апостол раскрыл детали боев в Серебрянском лесу

По его словам, военные в один момент решили не штурмовать позиции, а ударить артиллерией по флангам.

В начале декабря 2023 года 95 отдельная десатно штурмовая бригада зашла в Серебрянский лес в составе двух батальонов. Впрочем, не хватило сил.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал Герой Украины, полковник, командир 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Украины Олег Апостол.

"Просто большая полоса и, когда идешь вперед, то выходишь большим выступом, который для тебя опасен, поскольку противник может тебя обрезать с любого направления. Мы не дошли до Кременной в общем где-то до 2 км", - отметил Апостол.

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В то время россиянам перебросили на усиление 76 дивизию ВДВ. Воины 95-ки с ними столкнулись на поле боя. По словам Апостола, это были 104, 234 и 237 полки, откуда военные брали пленных.

"С этими полками мы потом в Серебрянском лесу и воевали. Это был достойный противник. Мы достаточно успешно шли вперед, но сил и средств было мало. Противник в основном терял свои позиции, за день несколько позиций однозначно проходили. Но это лес, и сложность в том, что позиций там много - расстояние между ними 70-100 м, и каждый раз надо тратить боеприпасы и их штурмовать. Именно в этом сложность боев в лесу", - отметил он.

Комбриг отметил, что десантники достаточно уверенно продвигались, но им немного это надоело.

"В какой-то момент мы нашли дыру в 300 м между подразделениями, и за ночь моя разведрота завела в тыл противника два батальона. За ночь мы прошли 2 км. Враг еще почти неделю не понимал, что мы их обрезали. Чтобы не драться за каждую позицию, мы ударили по флангам артой. Там было до 70 человек, целая рота была растянута. И мы решили не штурмовать, а ударить по флангам, и мы полностью выбили их. А командовал ими прапорщик, офицеров не было", - вспомнил Апостол.

Он уточнил, что ротой 104 полка, которая была уничтожена под Кременной, командовал прапорщик, а не высший офицер.

ВСУ продвинулись в Серебрянском лесу - что известно

Как сообщал УНИАН, нацгвардейцы спецбригад "Буревію" и "Азова" продвинулись на 1 км в глубь и 2 км в ширину в Серебрянском лесу. Сообщение об этом было обнародовано на Facebook-странице 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Заместитель командира 12 бригады специального назначения "Азов" Святослав Паламар в Facebook написал, что российские оккупанты в Серебрянском лесничестве потеряли свои позиции.

Тяжелые бои в лесничестве идут уже длительное время. От самого леса практически ничего не осталось.

Так, в мае пресс-служба Министерства внутренних дел Украины показала, как выглядел Серебрянский лес в Луганской области. Известно, что лес имеет протяженность 10,1 гектаров. С конца лета 2022 года на этой территории проходит линия обороны.

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