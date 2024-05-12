Россияне продолжают безжалостно уничтожать украинские земли.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины показала, как сейчас выглядит Серебрянский лес в Луганской области. Известно, что лес имеет протяженность 10,1 гектаров. С конца лета 2022 года на этой территории проходит линия обороны.

На видео можно увидеть, как масштабно горят деревья, от которых остались только столбы. В таких условиях находятся украинские защитники, в постоянном дыме, огне и пытаются ликвидировать последствия российских ударов.

"Военные спасают не только страну от врага, но и лес от огня, который появляется от постоянных артиллерийских обстрелов и уничтожает этот лес", - добавили в конце видео.

В свою очередь представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин для LIGA.net сообщил, что российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны и улучшить свое положение на Лиманском направлении, проводя десятки штурмов, однако без успехов.

По его словам, в течение последних нескольких дней российская пехота проводит от 10 до 20 штурмов ежесуточно.

"Задача оккупантов - срезать Северский выступ и зайти в тыл Сил обороны в Серебрянском лесничестве. Враг пытается прорвать линию обороны украинских защитников в районе населенных пунктов Терны и Невское для того, чтобы дальше выйти в район Лимана. Однако успеха эти попытки не имеют", - подчеркнул спикер.

Серебрянский лес - последние новости

Также Назар Волошин рассказывал в начале мая, что российские оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Терны Донецкой области. Таким образом армия РФ пытается вытеснить Силы обороны за реку Черный Жеребец.

"У них успеха нет. Силам обороны удалось улучшить свое тактическое положение в районе Серебрянского лесничества", - заверил спикер.

Ранее военнослужащий "Гвардии наступления" Александр Мамай отмечал, что на направлении Серебрянского лесничества были неплохие новости, поскольку противник понес потери.

"Пока стоит Серебрянский лес, пока стоит также и Северск, то россияне не могут реализовать свой стратегически важный план похода на Славянск и Краматорск", - заверил он.

Вас также могут заинтересовать новости: