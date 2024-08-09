По словам эксперта, из тех сил, которые россияне перебросили в регион, часть разбежалась, несколько бортов авиации было уничтожено.

Россияне пытаются реагировать на события, происходящие в Курской области, но у них это не получается. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан.

По его словам, из тех сил, которые россияне перебросили в регион, часть разбежалась, при этом несколько бортов авиации было уничтожено.

"Россияне пытаются накрывать КАБами, но на движущиеся колонны бомбы не попадут. Они попадают по целям статичным, им надо привязка к местности", - отметил военный. Видео дня

Он подчеркнул, что под контролем РФ сейчас остается как минимум развязка по железной дороге, а также электрические линии и газоизмерительная станция.

"Дальше все будет зависеть от реакции россиян. Пока реакции никакой, больше похоже на истерическую растерянность в российских военных кругах", - говорит Свитан.

Бои в Курской области РФ - последние новости

Российские СМИ сообщают, что за сутки ВСУ прорвали под Курском оборонительные укрепления за 15 млрд рублей. Участие в возведении укреплений принимали Минобороны РФ и региональное пограничное управление ФСБ.

Также УНИАН сообщал, что жители Курской области записали эмоциональное обращение к Путину. Они рассказали, что поддерживают войну против Украины, и попросили помочь им "вернуть их земли".

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