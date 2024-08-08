Известно, что участие в возведении укреплений принимали Минобороны РФ и региональное погрануправление ФСБ.

За сутки операции в Курской области РФ украинские военные прорвали две линии фортификационных сооружений. За 2,5 года войны против Украины на их строительство российские власти потратили 15 млрд рублей.

Об этом пишет "Агентство". Отмечается, что о строительстве двух усиленных линий обороны в Курской области впервые сообщил в октябре 2022 года на тот момент губернатор Роман Старовойт, который сейчас возглавляет Министерство транспорта России. К 5 ноября того года он обещал закончить третью линию обороны. Известно, что участие в возведении укреплений принимали Минобороны РФ и региональное погрануправление ФСБ.

Уже в январе 2023 года Старовойт заявил, что работы ведутся "на совесть". По его словам, на тот момент было построено несколько линий обороны, на что было выделено "значительное финансирование".

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"Официально стоимость работ не сообщалась. Однако работающее в Курске издание "Московский комсомолец Черноземье" со ссылкой на источники писало, что 30 ноября 2022 года Управление капстроительства Курской области заключило три контракта на строительство укрепсооружений с "Корпорацией развития Курской области" на общую сумму в 12 млрд рублей. По данным газеты, учрежденная властями региона компания в качестве субподрядчиков привлекла почти 40 фирм, в том числе "близкие и родные" курскому губернатору Старовойту и главе правительства Александру Смирнову (ныне врио губернатора). Среди них издание перечислило компании "ИнтерГазОил", "СК "Инфраструктурные проекты"", "ТГ Курск", "Энерго Рессурс" и "Терра". В настоящее время материал на сайте "МК Черноземье" отсутствует, но доступен в веб-архиве", – сказано в сообщении.

Позже в СМИ писали, что 21 марта 2023 года курские власти заключили еще два контракта на строительство фортификационных сооружений с на сумму 3,2 млрд рублей. Но тогда один из субподрядчиков корпорации не платил зарплату рабочим, после чего началась процедура банкротства и было возбуждено уголовное дело по факту хищений и отмывания денег.

" OSINT-аналитик Брэди Африк, который по спутниковым снимкам составил карту российских фортификационных сооружений, отметил в Кореневском и Суджанском районах Курской области две линии обороны – вдоль самой границы и в 5-10 км от нее. Судя по карте Африка, вторая линия проходила перед Суджой и за 15 км от поселка Коренево, куда, по данным украинских и российских источников, уже зашли ВСУ. То есть украинцам понадобилось около суток, чтобы преодолеть две линии фортификационных сооружений, построенных Россией за время войны", – пишет "Агентство".

По данным издания, одной из причин быстрого продвижения через фортификации могла стать "нехватка личного состава". Известный в Украине Центр национального сопротивления еще почти год назад показал снимки курских укреплений. Тогда отмечалось, что почти все опорные пункты в регионе стоят без личного состава и техники. Весь личный состав был передислоцирован в Запорожскую и Донецкую области.

Бои в Курской области: последние новости

Украинские военные продолжают продивгаться в Курской области РФ. Военное командование официально операцию не комментирует.

Издание The Economist со ссылкой на источник в украинском Генштабе пишет, что захват украинскими бойцами Курской АЭС маловероятен. Для этого нужно совершить 80-километровый марш и иметь силы большие, чем имеются сейчас.

Тем временем ТСН сообщает, что в Курской области 59 российских военнослужащих попали в плен. Отмечается, что это произошло на контрольном пункте въезда-выезда "Суджа".

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