Снимки сделаны недалеко от КПП Суджа на границе России и Украины.

Более 40 российских военных были взяты в плен четырьмя бойца СОУ в Курской области Российской Федерации. Об этом сообщают в военных пабликах.

Украинские военные, в частности каналы Офіцер и Говорять Снайпер, публикуют фото с российскими военными, взятыми в плен в Курской области. УНИАН не может подтвердить достоверность кадров, официальных заявлений по данному случаю пока не было.

Снимки сделаны недалеко от КПП Суджа на границе России и Украины. Там же находится газоизмерительная станция "Суджа", которую, как сообщили сегодня Z-каналы, также захватили украинские военные.

В свою очередь, блогер Сергей Стерненко утверждает, что в общей сложности речь идет о 22 пограничниках. Видео ему передали, как он утверждает, военнослужащие ВСУ.

"Большая группа русских окупантов сдается в плен на Курщине. В общей сложности 22 штуки. Данное видео предоставили НЕИЗВЕСТНЫЕ воины, которые передают благодарность всем, кто донатит на FPV", - написал он.

По его словам, они говорят, именно с помощью дронов этих россиян принудили к сдаче.

"Речь идет о десятках военнопленных, что еще раз указывает на масштабность боевых действий. За украинцев можно только порадоваться - пополнение обменного фонда всегда хорошо, - добавил обозреватель Игаль Левин.

Бои в Курской области - детали

Как сообщают российские провоенные блогеры, подразделения ВСУ установили контроль над населенными пунктами Обуховка, Покровское, Толстый Луг и Любимовка.

Российские Z-паблики сообщили о "захвате ВСУ" газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Через него Россия подает газ в украинскую газотранспортную систему.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ в Курской области якобы остановлено. Об этом военный рассказал на совещании с Путиным, в котором также участвуют Александр Бортников, Сергей Шойгу и Андрей Белоусов. Сам Герасимов находится в одном из штабов оперативного управления недалеко от места боевых действий, сказал Путин.

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