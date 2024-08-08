Поддубный получил ожоги 20 процентов тела и сейчас находится в реанимации.

Появились новые подробности об атаке дрона на российского "Z-военкора" Евгения Поддубного в Курской области. Как пишет Nexta со ссылкой на российские "Z-каналы", коллеги военкора не стали его спасать и просто уехали.

"Съёмочная группа, которая ехала на машине следом в момент атаки, не стала помогать Поддубному после попадания FPV-дрона в его автомобиль. Коллеги пропагандиста просто уехали в безопасное место", - пишет канал.

По данным тг-канала Baza, Поддубный провел ночь в реанимации ожогового отделения Курской областной больницы, куда его доставили с черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями, а также ожогами головы, туловища и верхних конечностей. Отмечается, что всего Поддубный получил ожоги 20 процентов тела.

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Также врачи диагностировали у "Z-военкора" термаингаляционную травму – повреждение респираторной системы, вызванное вдыханием горячего воздуха.

Сообщается, что ночью в Курскую больницу прибыла московская бригада врачей, которая забрала пропагандиста в столицу.

Атака на Поддубного - что известно

7 августа в российских СМИ сообщили, что был ликвидирован российский "Z-военкор" Евгений Поддубный, который работал на территории Курской области. Отмечалось, что он "сообщал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях".

Колаборант Олег Царев заявил, что в машину с Поддубным якобы попал FPV-дрон. Смерть "Z-военкора" подтвердили на ВГТРК и дептутат Госдумы Михаил Делягин.

Позже появилась информация, что Поддубный выжил, но находится в тяжелом состоянии.

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