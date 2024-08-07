Сейчас пропагандист находится в больнице.

Российский "Z-военкор" Евгений Поддубный выжил после атаки дрона и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают росСМИ после того, как в сети распространилась информация о ликвидации пропагандиста в Курской области.

Как пишет пропагандистский паблик Mash, Поддубный серьезно ранен после атаки дрона в Курской области. В ВГТРК, где работал пропагандист, сообщают, что он жив.

"Сейчас журналист находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое", – сказано в сообщении.

Отмечается, что у "Z-военкора" сильные ожоги тела и травма головы.

"Поддубный приехал туда (в Курскую область – ред.) сегодня днем из Белгорода – чтобы сделать репортаж о ситуации в приграничье. Последний пост в его ТГ-канале был в 19:35 – о расстреле гражданских в Курской области. Вскоре его автомобиль подорвал беспилотник – "военкор" чудом остался жив. Из-за этого перестал отвечать по телефону", – пишет Mash.

Тем временем в соцсетях распространяется видео, а котором, вероятно, заснята госпитализация Поддубного после атаки дрона.

"Смерть" "военкора" Поддубного: что известно

7 августа в российских СМИ сообщили, что был ликвидирован российский "Z-военкор" Евгений Поддубный, который работал на территории Курской области. Отмечалось, что он "сообщал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях".

Колаборант Олег Царев заявил, что в машину с Поддубным якобы попал FPV-дрон. Смерть "Z-военкора" подтвердили на ВГТРК и дептутат Госдумы Михаил Делягин.

Позже появилась информация, что Поддубный мог выжить.

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