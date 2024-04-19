Вместе с ЗРК "Стрела" и артсистемами захватчики потеряли более 90 "штыков".

На юге, в районе населенного пункта Крынки Херсонской области, российские оккупационные войска увеличили количество атак ВСУ почти в четыре раза, но положительных для себя результатов не получили.

"Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма, из которых 3 - в районе Старомайорского, один - в районе Работино. Успеха не имели", - рассказали в Силах обороны юга Украины.

Также говорится, что на левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, количество штурмов значительно повысилось. В частности, враг совершил там 11 штурмов в направлении плацдарма у Крынок, 17 апреля было - только три атаки. Но и в эти сутки, понеся потери, агрессор отошел на свои исходные позиции.

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В течение суток получили подтверждение, что на указанных двух направлениях уменьшилось на 92 оккупанта и 32 единицы вооружения и военной техники. Из них - зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", 19 единиц автобронетехники, 6 артиллерийских систем, 2 минометы, 2 разведывательных БпЛА - "Зала" и "Суперкам". Также пущена на металлолом лодка, аэрофотостанция. Уничтожено 5 полевых пунктов боеснабжения и наблюдательный пункт.

Оккупанты вновь усилили разведку - в операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 108 разведывательных дронов. За это же время они нанесли на Ореховском направлении 9 авиационных ударов с применением 8 управляемых авиабомб и более 60 неуправляемых авиационных ракет. На Херсонском направлении враг нанес один авиационный удар с применением около десятка неуправляемых авиаракет.

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, враг применил 163 FPV-дрона, 8 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 268 осколочных боеприпасов. Повреждены 2 башни сотовой связи на Днепропетровщине, частные жилые дома на Херсонщине, хозяйственная постройка на Николаевщине", - рассказали украинские военные.

Также вражеские войска 6 раз ударили из артиллерии по Херсону, обстреляли около десятка населенных пунктов области. Во время артиллерийских обстрелов ранены 3 гражданских лица, повреждено административное здание, несколько частных жилых домов, многоэтажный дом, медицинское учреждение, газопровод и участок теплопровода.

На Днепропетровщине оккупанты обстреляли артиллерией Никополь и Марганецкую громаду, в Запорожье - 8 населенных пунктов. В этих населенных пунктах повреждены частные жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки и т.д.

Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях сейчас отсутствуют, ракетоносители заведены в пункты базирования.

Бои на юге - последние новости

Напомним, вчера, 18 апреля, в Силах обороны юга рассказали, что за предыдущие боевые сутки удалось "вывести из строя" более сотни российских захватчиков и десять единиц вражеской техники - 7 единиц автобронетехники, 2 артиллерийская система и БпЛА "Орлан-10". Также уничтожено 3 полевых пункта боеснабжения.

Говорилось, что на Ореховском направлении оккупанты за это время совершили 5 штурмов в районе Старомайорского. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, было три штурма в направлении плацдарма у Крынок.

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