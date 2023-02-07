Сергей Згурец отметил, что ситуация в городе контролируется украинскими защитниками.

Военный эксперт и аналитик Defense Express Сергей Згурец прокомментировал возможность оперативного окружения Бахмута российскими войсками. Он отметил, что активные действия оккупантов наблюдаются на севере, юге и востоке города.

"На севере оккупанты пытаются захватить Красную Гору и пробиваться по трассе в сторону Северска, которая является составной частью нашей текущей обороны. Также враг подтягивает резервы на Николаевку для дальнейшего наступления на Раздолевку и Васюковку. А на юго-западном направлении – пытается пробиться на трассу Константиновка в зоне поселка Ивановское", – объяснил эксперт в комментарии изданию "Обозреватель".

Он считает, что россиянам пока что не удается перекрыть трассу, а для обороны Бахмута будут иметь критическое значение бои за Ивановское. При этом Згурец отметил, что в самом городе ситуация сложная, ведь на него давят с трех сторон.

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"За последние дни нашим подразделениям приходилось отходы из определенных зданий в частном секторе, чтобы минимизировать риски собственных потерь. Однако это не означает, что ситуация в Бахмуте не контролируется со стороны наших войск", – подытожил эксперт.

Бои за Бахмут - что известно

В администрации президента США считают, что в боях за Бахмут заинтересован главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Ситуция в городе остается сложной.

В свою очередь в британской разведке сообщили, что продвижение оккупантов в районе города-крепости создает проблемы со снабжением для украинских военных.

7 февраля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко не исключил "любые" сценарии в вопросе возможной оккупации Бахмута россиянами.

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