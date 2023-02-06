Техники и личного состава у оккупантов достаточно.

В Луганской области оккупанты могут наступать на трех направлениях. Количество атак увеличилось.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пока россияне не перешли к полномасштабному наступлению, но осуществляют подготовку к нему.

Гайдай отметил, что оккупанты ищут слабые места и стянули к линии фронта немало техники и десятки тысяч военных. Наступление русские может происходить на трех направлениях одновременно.

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"Я так думаю, что на Луганщине будет три наступательные операции. Грубо говоря, это Белогоровка, Кременная и Сватово. Это десятки тысяч человек - у них будет запас. Техники, в принципе, у них не мало", - отметил Гайдай.

РФ готовит новое наступление: что известно

Россия готовится к новому масштабному наступлению на Украину. В ГУР Минобороны считают, что обострение на фронте в феврале-марте, а главная задача руководителя Генштаба РФ Валерия Герасимова - захватить Донбасс до марта.

В свою очередь аналитики Института изучения войны считают, что Кремль переоценивает возможности своей армии в рамках нового наступления.

Также министр обороны Алексей Резников считает, что на возможное наступление русских можно ожидать в феврале - с точки зрения символизма.

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