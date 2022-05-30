По словам Маляр, новая техника у врага практически закончилась.

Основными целями оккупантов сейчас является выход на географические границы Луганской и Донецкой областей и лишение Украины выхода к морям.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

Есть приказ Путина выйти на географические границы Донецкой и Луганской областей, а затем продвигаться и на юг, и на восток. У них задача лишить нас выхода к двум морям. Собственно, с Азовским уже есть проблемы, и временно оккупированными территориими вокруг него. Так же у них цель лишить нас выхода в Черное море, – сказала Маляр.

По ее словам, на сегодня основные бои идут на востоке за две цели.

Первая – это полностью взять под контроль со стороны российских войск Луганскую область, вторая цель – окружить в кольцо украинские войска. Пока ни то, ни другое им не удается, но бои ожесточенные, – сказала заместитель министра обороны.

Маляр также рассказала, что по официальным данным уничтожено более 30 тыс. личного состава оккупантов, также ВСУ наносят огромные потери врагу со стороны техники.

"Собственно, новая техника у них практически закончилась, потому что мы видим, что они выводят уже сейчас в строй, расконсервируют старую технику 60-70-х годов", – добавила заместитель министра обороны.

Битва за Донбасс может стать последним крупным наступлением РФ

Об этом сообщает авторитетное издание The New York Times, опубликовав интерактивный материал с позициями и достижениями украинских и российских войск на передовой.

В статье говорится, что даже после неудачной попытки захватить Киев российское командование наступает на старые грабли, разбрасывая свои силы в слишком многих местах одновременно. После месяца активного наступления на Донбассе армия РФ может разве что "похвастаться" взятием Попасной и Мариуполя, однако в обоих случаях ВСУ позволили им это сделать.

Вас также могут заинтересовать новости: