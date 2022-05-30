Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Запорожском направлении.

За минувшие сутки защитники Украины ликвидировали 200 оккупантов. Общие потери рашистов уже составили примерно 30 тысяч 350 человек.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.05 ориентировочно составили:

личного состава - около 30350 (+200) человек ликвидировано,

танков-1349 (+11) ед,

боевых бронированных машин-3282 (+12) единиц,

артиллерийских систем-643 (+12) ед,

РСЗО-205 (+2) ед,

средства ПВО - 93 (+0) ед,

самолетов-207 (+0) ед,

вертолетов – 174 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня-507 (+3),

крылатые ракеты - 116 (+2),

корабли / катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2258 (+18) ед,

специальная техника-48 (+0).

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Запорожском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!",- добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что аналитики ISW рассказали о ближайшие планы армии РФ на Донбассе.

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