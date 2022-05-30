Украинские военные уничтожили еще 12 артиллерийских систем / фото REUTERS

За минувшие сутки защитники Украины ликвидировали 200 оккупантов. Общие потери рашистов уже составили примерно 30 тысяч 350 человек.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.05 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 30350 (+200) человек ликвидировано,
  • танков-1349 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин-3282 (+12) единиц,
  • артиллерийских систем-643 (+12) ед,
  • РСЗО-205 (+2) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов-207 (+0) ед,
  • вертолетов – 174 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня-507 (+3),
  • крылатые ракеты - 116 (+2),
  • корабли / катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2258 (+18) ед,
  • специальная техника-48 (+0).
ВСУ "откобзонили" еще 200 оккупантов / инфографика УНИАН

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Запорожском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!",- добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что аналитики ISW рассказали о ближайшие планы армии РФ на Донбассе.

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